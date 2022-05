L'OM domine, Feyenoord tient, 45 minutes à jouer pour la finale !

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

Dominateurs, les hommes de Jorge Sampaoli n'ont pas encore réglés la mire et ont perdu Dimitri Payet, victime d'une blessure musculaire à la demi-heure de jeu et sorti en larmes, remplacé par Arkadiusz Milik (33e).

Il reste 45 minutes aux Phocéens pour refaire leur but de retard du match aller et se hisser en finale de la Ligue Europa Conférence à Tirana (Albanie). Dans l'autre match de C4, l'AS Rome mène face à Leicester (1-0) et est en balottage favorable.

Du côté de la Ligue Europa, l'Eintracht Francfort – qui avait déjà remporté le match aller en Angleterre – a pris une grosse option à onze contre dix face à West Ham (1-0). Dans l'autre match, les Glasgow Rangers créent la sensation et retournent le RB Leipzig (2-0).

OM 0-0 Feyenoord (mi-temps) A la pause et dans un Vélodrome en fusion, l'OM n'est pour l'instant pas parvenu à trouver la faille face au Feyenoord (0-0). Les Phocéens dominent mais ont perdu Dimitri Payet, victime d'un pépin musculaire à la 31e minute.

Alexandre Corboz

Rédacteur