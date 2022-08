L'OM en balade chez les Aiglons, un Montpellier historique à Brest

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Plus belle affiches des rencontres ayant débuté à 15h, Nice-OM a été un cavalier seul des Phocéens, victorieux 3-0. Les Aiglons étaient trop diminués (Lemina, Todibo suspendus, Gouiri et Thuram sur le banc) et fatigués pour rivaliser. Alexis Sanchez a inscrit ses deux premiers buts en Ligue 1, Nuno Tavares son 3e en 4 journées. Nicolas Pépé pouvait difficilement cauchemarder pire scénario pour ses débuts sous le maillot niçois. Avec ce succès, l'OM prend provisoirement la tête du championnat, à égalité de points mais une meilleure différence de buts que Lens.

Dans les autres matches, incroyable réaction de Montpellier à Brest (7-0) ! Les Héraultais étaient au bord de la crise après leur début de saison raté, Olivier dall'Oglio était menacé de renvoi en cas de nouvelle défaite... et ils ont inscrit cinq buts lors des trente premières minutes ! Troyes, de son côté, a dominé Angers (3-1) au stade de l'Aube alors que Lorient a pris le meilleur au Moustoir sur Clermont (2-1). Après ces résultats, Lorient est 4e !