L'OM menace RMC après les injures contre Alvaro, Riolo et les fans du FC Nantes s'insurgent

Alvaro Gonzalez attaqué dans Rothen s'enflamme suite à son attitude lors de Nantes – OM (0-1), Jacques Cardoze, le responsable de la com' du club phocéen est sorti du bois sur Twitter pour réclamer des excuses pour les termes "double-garce" et "sal*pe" utilisés à l'antenne.

« Les propos tenus par Gilbert Bribois et Jérôme Rothen à l’égard d’Alvaro Gonzalez dans l’émission « Rothen s'enflamme » du 2 décembre sont inadmissibles. Rien ne peut justifier d’insulter un joueur. Les médias ont un devoir d’exemplarité dans le respect des personnes. L'OM demande à RMC de formuler des excuses publiques à Alvaro Gonzalez et que des sanctions soient prises contre les auteurs de ces propos. Le club se réserve le droit de porter l’affaire devant les tribunaux », a écrit l'ancien journaliste de France Télévisions ce samedi après-midi.

La sortie de Cardoze (directeur com' de l'OM) fait réagir Twitter

Une sortie qui a fait réagir et s'indigner. Gilbert Bribois, visé par l'OM, a été le premier à dégainer, estimant que Jacques Cardoze n'avait pas écouté le débat : « L’histoire du foot est faite de joueurs qui jouent avec les règles et on aime ça ! Eric Di Meco a conceptualisé l’idée ». Côté nantais, on s'étonne que Marseille demande des excuses alors que c'est l'Espagnol qui a fauté : « L'agression d'Alvaro sur Kolo Muani est-elle admissible Jacques Cardoze ? », a écrit l'insider Emmanuel Merceron.

Cher @JacquesCardoze, avez vous écouté le débat ? L’histoire du foot est faite de joueurs qui jouent avec les règles et on aime ça ! Eric Di Meco a conceptualisé l’idée.



Podcast de @AfterRMC du 02-12 à 22h https://t.co/Pw1xfPywGu — Gilbert Brisbois (@gilbertbrisbois) December 4, 2021

De son côté, Daniel Riolo s'est fendu d'un message détourné pour se plaindre de cette volonté de faire du football un milieu politiquement correct en tout point : « Les gens viennent jouer les Offensés sur Twitter… et les mêmes auront peu à peu la peau de toute pensée .. ils boiront bientôt de l’eau de javel pour se purifier. Personne ne veut de cette mentalité minoritaire et stupide et pourtant elle progresse. Mystère ». Le trublion de l'After Foot a même monté d'un cran dans la virulence après avoir pris quelques insultes de fans de l'OM...

Les gens viennent jouer les Offensés sur Twitter… et les mêmes auront peu à peu la peau de toute pensée .. ils boiront bientôt de l’eau de javel pour se purifier. Personne ne veut de cette mentalité minoritaire et stupide et pourtant elle progresse. Mystère … — Daniel Riolo (@DanielRiolo) December 4, 2021

J’espère que tous les demeurés de Supp aveugles de l’OM ravagés par le clubisme ont bien entendu Éric di Meco leur légende être ok avec nous dans l’After ! Mais probablement que ces gens là ne savent même pas qui est Éric ! — Daniel Riolo (@DanielRiolo) December 4, 2021