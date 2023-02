L'OM renverse le Toulouse FC, les tops et les flops marseillais

Zapping But! Football Club OM : faut-il vendre Gerson en cas de belle offre ?

Les Tops :

Mbemba (8) : buteur sur son sixième tir du match, le Congolais est toujours aussi précieux. Défensivement, il gagne ses duels. Offensivement, il est présent. LE Marseillais le plus consistant de la saison. LE soldat avec qui l'on VEUT partir à la guerre.

Ünder (6) : pendant longtemps, le Turc est passé à côté de son match et a multiplié les mauvais choix. Il a aussi été averti pour une très vilaine semelle sur le marocain Aboukhlal. Mais l'ancien de l'AS Roma peut toujours en un éclair – en l'occurrence une reprise de volée – changer le cours d'un match.

Tavares (6) : auteur d'un premier acte très compliqué et de nombreux oublis dans son dos, le Portugais a bien rattrapé son entame en inscrivant le troisième but en solo d'un exploit individuel assez heureux. On peut quand même déplorer que Toulouse soit revenu à 3-2 à cause de son marquage laxiste sur Onaiwu (87e).

P.Lopez (6) : l'OM aurait plié le rideau au bout de 18 minutes sans son portier espagnol auteur d'un double arrêt incroyable devant Dallinga puis Rouault.

Les Flops :

Sanchez (4) : match très compliqué pour le Chilien, pris dans l'étau Rouault – Nicolaisen et qui n'a jamais eu la moindre occasion pour faire parler la poudre. Pire : il aurait même pu faire annuler le but d'Ünder. La VAR l'a sauvé pour le coup.

Ounahi (3) : lancé dans le grand bain en titulaire par Igor Tudor, le Marocain était très attendu au Stadium. Il est malheureusement passé à côté de sa mi-temps avant d'être remplacé par Ruslan Malinovskyi. On n'a pas peu le Ounahi du Mondial mais celui des mauvais jours au SCO !