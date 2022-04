L'OM se dirige vers le dernier carré, l'OL et le Barça vers une élimination

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Vainqueur à l'aller au Vélodrome (2-1), l'OM est devant au score à la pause sur la pelouse du PAOK Salonique (1-0) grâce à un nouveau but de Dimitri Payet (34e) et se dirige vers le dernier carré de la Ligue Europa Conférence. Accrochés à l'aller (1-1), l'OL et le FC Barcelone sont eux menés respectivement contre West Ham (2-0) et face à l'Eintracht Francfort (2-0) en quart de finale retour de la Ligue Europa.

Fabien Chorlet

Rédacteur