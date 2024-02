L'OM se paye le scalp du PSG chez les jeunes, un danger menace déjà

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

C'était jour de Clasico ce dimanche à l'OM Campus. Les jeunes Phocéens accueillaient le PSG en 16es de finale de la Coupe de France. Le club provençal avait pris de grosses mesures de sécurité afin d'éviter que les ultras, interdits de déplacement à Lyon le soir, ne s'invitent à cette affiche. Tout s'est donc bien passé en tribunes, où 500 spectateurs s'étaient réunis, mais également sur le terrain puisque les Marseillais se sont qualifiés aux tirs au but (1-1, 5 t.a.b. à 4). Preuve que la séance de pénaltys n'est pas maudite pour l'OM, éliminé deux années de suite de cette façon en Coupe de France (contre Annecy en 2023, à Rennes en 2024).

L'OM pourrait perdre plusieurs jeunes

Sur les réseaux sociaux, le milieu offensif marseillais Enzo Sternal s'est permis de chambrer avec une photo de lui brandissant une écharpe de l'OM et le slogan "Paris dehors". Mais à peine cette joie arrivée que des grimaces sont apparues, La Minute OM rappelant que plusieurs joueurs très prometteurs de cette génération avaient un avenir incertain à Marseille : "Il y a une belle génération chez les jeunes de l’OM, on pense notamment Darryl Bakola et Gaël Lafont. Les deux joueurs pourraient avoir leur premier contrat professionnel à l’OM mais pas à n’importe quel prix ! Marco Otero travaille également sur le dossier Sternal, qui voit son contrat professionnel expirer en 2025. Attention à la concurrence des clubs qui s’intéressent à certains jeunes". Pour rappel, l'OM n'a plus remporté la Coupe Gambardella depuis... 1979, avec des Minots qui allaient ensuite contribuer à sauver le club entre 1981 et 1984...

