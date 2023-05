L'OM tenu en échec à la pause par Angers

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Le scénario de cet OM-SCO est des plus classiques pour les Phocéens au Vélodrome en cette saison 2022-23. Grosse domination, de belles occasions, un gardien adverse qui fait les bons arrêts aux bons moments, un contre, un but encaissé, un réveil, une réalisation d'Alexis Sanchez. Ce soir, les Phocéens ont démarré tambour battant, auraient pu ouvrir le score deux fois dans les cinq premières minutes par Dimitri Payet mais Paul Bernardoni a réalisé des parades superbes.

Et puis, à la 29e, le SCO a joué un contre à la perfection et a ouvert le score. Mais l'OM n'aura douté que cinq minutes, le temps pour Jonathan Clauss, qui évolue dans le couloir gauche, de centrer dans le dos de la défense angevine et pour Sanchez de tromper de près Bernardoni. Emmené par Payet très en jambes, l'OM domine mais se heurte au mur de la lanterne rouge.