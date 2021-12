L'OM tient le choc à Strasbourg à la pause

Zapping But! Football Club Olympique De Marseille : La question de la semaine?

Les ultras strasbourgeois ont annoncé la couleur en début de match en expliquant que ce match contre l'OM était leur Coupe d'Europe. De l'Europe, on a eu le jeu fermé qui caractérise les matches importants. En revanche, pour le jeu, l'intensité ou les occasions, on repassera ! Les deux équipes savent que le perdant a gros à perdre et elles ne se livrent pas trop.

A la 13e minute, le Racing a cru ouvrir le score par Diallo, qui a bien repris une frappe repoussée d'Ajorque. Mais au tout départ de l'action, Guilbert était hors-jeu… A la 27, Payet a superbement servi Dieng dans la profondeur. Le jeune attaquant sénégalais, titulaire ce soir à la place de Milik, s'est présenté seul devant Sels mais il a expédié sa frappe du gauche dans le petit filet. Ce fut à peu près tout…

42' Comme d'habitude, les Olympiens jouent un peu avec le jeu sur les relances à ras de terre de Lopez, heureusement Rongier supplée Kamara qui avait manqué le ballon plein axe, mais derrière les Strasbourgeois restent dans le camp olympien après une récupération haute #RCSAOM — Le Phocéen (@lephoceen) December 12, 2021