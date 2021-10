Lazio - OM (0-0) : les Marseillais poussifs avant le Clasico face au PSG

Zapping But! Football Club Le brief d'avant-match : Olympique de Marseille FC Lorient

En Ligue Europa, la situation se complique

Après avoir été accroché à Moscou face au Lokomotiv (1-1) et contre Galatasaray au Vélodrome (0-0), l'OM devait ramener des points de son déplacement au Stade Olympique de Rome face à la Lazio. Cela a été fait mais les hommes de Jorge Sampaoli ont, encore une fois, perdu deux points dans la course à la qualification. Cela peut être problématique et ça le sera d'autant plus si Galatasaray fait un résultat en Russie à 21 heures...

Les titulaires ont joué et ont fini fatigué avant le PSG

S'il a joué le match de Coupe d'Europe avec implication et son onze titulaire, Jorge Sampaoli a toujours gardé dans un coin de la tête le Clasico de dimanche face au PSG. Cela s'est notamment vu dans ses changements avec les sorties de Pol Lirola (61e), Arkadiusz Milik, Mattéo Guendouzi (73e) ou encore Valentin Rongier (85e). On peut en revanche s'inquiéter pour Dimitri Payet, qui a joué 90 minutes et a fini le match très émoussé à l'image d'une équipe marseillaise au bord de la rupture physiquement...

Ünder remuant … mais en manque de réussite

De retour de suspension, Cengiz Ünder avait des jambes et l'envie de bien faire à Rome... Face à l'ennemi héréditaire de son ancienne équipe (AS Roma). Mais le Turc, moins efficace qu'en début de saison, rate ses occasions. Il en a eu trois gros grosses (14e, 39e, 65e), soit non cadrées, soit repoussées par le portier laziale Strakosha.

Pau Lopez sauve l'OM à Rome

Si les Marseillais ont eu de la réussite avec un but hors-jeu pour la Lazio (58e) et une frappe de Ciro Immobile sur la barre (69e), ils ont encore pu bénéficier d'un Pau Lopez qui monte en régime. Après sa solide prestation contre Lorient, l'Espagnol – encore préféré à Mandanda – a sorti quelques parades importantes devant Luiz Felipe (33e) ou Pedro (87e). Rassurant à l'approche du Clasico.