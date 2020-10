OM : Manchester City, Porto, Olympiakos, ses objectifs pour la C1... André Villas-Boas dévoile son plan !

Cette semaine, l'OM va retrouver la Ligue des Champions après sept années de disette. Et, comme à l'accoutumée, André Villas-Boas a fait preuve de franchise devant les micros. Dans un entretien accordé à l'AFP, le Portugais a évoqué les objectifs du club olympien dans la reine des compétitions européennes: "On peut rivaliser dans ce groupe, on ne peut pas trop se lamenter après avoir été dans le chapeau 4 au tirage au sort. Le calendrier est plutôt bon pour nous, aussi. Ce que je voulais est sorti: Manchester City à la fin. Bon, j'aurais préféré jouer la double journée 3 et 4 contre Olympiakos, et pas Porto, car avec Porto ça va être plus dur."

Malgré le manque d'expérience de l'effectif marseillais, André Villas-Boas vise haut pour le retour de l'OM en C1 : "J'aime fixer des objectifs élevés, on rêvait de cette compétition, alors on vise les 8e de finale. Mais si on tombe en Ligue Europa, on la joue, avec un peu plus de chances. Peut-être (n.d.l.r : si son effectif manque d'expérience). Mais on est en train de changer. Je pense que l'an prochain peut être ça sera l'An Un d'un nouvel OM. Là, on n'a peut-être pas trop d'expérience de la C1, mais on a quand même un vainqueur de la Ligue des champions avec nous, Michaël Cuisance (avec le Bayern Munich), qui peut déjà nous donner un peu d'informations, de ressenti. Et puis, pour avoir l'expérience, tu dois bien commencer à y avoir accès, on va donc commencer par ça."

L'avis de Villas-Boas sur Manchester City

"Lyon a fait un bon boulot sur les transitions (3-1 en quarts de finale de C1 en août), tout le monde était un peu étonné que City ait changé de système. Mais, je pense qu'il ne le fera pas cette année. Tu vas avoir besoin d'un bloc consistant, pas trop d'espaces entre les lignes, exploiter la profondeur dans le dos de l'adversaire... Il ne va pas falloir les presser trop haut parce que c'est une équipe qui se sort facilement du pressing."

L'avis de Villas-Boas sur Porto

"Je les connais bien, c'est un avantage, mais j'attends un peu de mieux voir la nouvelle équipe... Je vais regarder le Clasico contre le Sporting (2-2, samedi). Des joueurs importants sont partis, comme Alex Telles et Danilo, mais les recrues sont bonnes aussi. Et c'est un club habitué à gagner."

L'avis de Villas-Boas sur l'Olympiakos

"Je pense, oui (n.d.l.r : l'équipe la plus faible de la poule). Mais, elle est habitué au titre national, à la domination de son championnat. Ils ont des bons joueurs, Valbuena, El Arabi, (Ruben) Semedo... Ils ont aussi fait du bon boulot au mercato, avec M'Vila, qui était bon à Saint-Étienne, Vinagre, un latéral gauche portugais qui a brillé à Wolverhampton. Avec une option d'achat de 25 millions, ça situe leur niveau."