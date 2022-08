Le PSG et le RC Lens devant, l'OM frustré, le LOSC dominé (mi-temps)

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

A la mi-temps des cinq derniers matches de cette 5e journée de Ligue 1, le RC Lens et le PSG se partagent la 1ère place ! Les Sang et Or mènent 2-1 à Bollaert face à Lorient grâce à des buts de Sotoca (24e) et Saïd (28e), Moffi (41e) ayant réduit l'écart pour les Merlus. Dans le même temps, le PSG a mis 37 minutes avant d'ouvrir le score par Neymar face à un TFC opiniâtre. L'OM, en revanche, ne parvient pas à forcer le verrou clermontois. Les Phocéens ont touché les montants à trois reprises...

A Lille, le LOSC a ouvert la marque par Bamba (20e) mais s'est fait renverser par deux pénalties, transformés par Delort (22e) et Pépé (29e). Le premier but de l'ancien Gunner sous ses nouvelles couleurs. Enfin, le Stade Rennais ne parvient pas à forcer le verrou brestois, qui tente de se remettre de la déculottée subie à Francis Le Blé (0-7) dimanche dernier.