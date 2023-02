Les incidents de Clermont-OM placés en instruction

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Samedi soir, le coup d'envoi de Clermont-OM a été retardé de 45 minutes en raison de heurts entre supporters marseillais et forces de l'ordre à l'extérieur de l'enceinte. Des fans auraient tenté de pénétrer dans le parcage visiteurs, entraînant une réaction des CRS et l'usage de gaz lacrymogène. La commission de discipline a planché sur ce problème ce mercredi mais a refusé de prendre une décision tout de suite, plaçant le dossier en instruction, sans doute dans l'attente de plus amples informations.

Voici les autres sanctions :

EXCLUSIONS LIGUE 1 UBER EATS

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Uber Eats, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 21 février 2023 à 0h00 : Miha BLAZIC (Angers SCO)

LIGUE 2 BKT

Deux matchs de suspension : Joris SAINATI (SC Bastia).

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 2 BKT, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 21 février 2023 à 0h00 : Ishola Junior OLAITAN (Chamois Niortais FC) Kalidou SIDIBE (Quevilly Rouen).

POLICE DES TERRAINS

Incidents divers LIGUE 1 UBER EATS 23ème journée de Ligue 1 Uber Eats : Clermont Foot 63 – Olympique de Marseille du 11 février 2023

Comportement des supporters de l’Olympique de Marseille : incidents divers.

Au regard des incidents intervenus lors de la rencontre Clermont Foot 63 – Olympique de Marseille (23ème journée de Ligue 1 Uber Eats), la Commission de Discipline de la LFP décide de mettre le dossier en instruction. La décision sera rendue à l’issue de la séance du mercredi 8 mars 2023 au cours de laquelle l’instructeur remettra son rapport.

LIGUE 2 BKT 21ème journée de Ligue 2 BKT : SC Bastia – AS Saint-Étienne du 31 janvier 2023 Comportement des supporters du SC Bastia : usage d’engins pyrotechniques et intrusions en fin de match 40.000€ d’amende. Fermeture pour un match avec sursis de la partie basse de la tribune Sud du stade Armand-Cesari.