Ligue 1 : OM - Montpellier, les compos probables et les absents

Pour son derby OM – Montpellier, André Villas-Boas enregistre le retour de Pape Gueye, suspendu lors du dernier match à Angers. En revanche, Valentin Rongier sera absent. L'ancien Nantais purgera son match de suspension pour avoir accumulé trois cartons jaunes. Absents avant la trêve, Morgan Sanson et Jordan Amavi ne sont pas encore apte. Le premier est espéré pour Dijon samedi soir.

Les absents du côté de l'OM : Rongier (suspendu), Sanson, Amavi.

Chassé-croisé Gueye - Rongier

Du côté héraultais, la loterie Covid a encore frappé. Teji Savanier et Stephi Mavididi sont touchés par le virus et absents pour le choc à Marseille ainsi que pour Nantes ce week-end. Souffrant du mollet, Pedro Mendes n'est pas apte non plus.

Les absents du côté de Montpellier : Savanier, Mavididi (Covid), Mendes (mollet).

OM : Mandanda (cap.) - Sakai, Alvaro, Caleta-Car, Nagatomo – Gueye, Kamara, Cuisance – Thauvin, Benedetto, Payet.

Montpellier : Omlin - Sambia, Hilton (cap.), Congré, Ristic – Mollet, Chotard, Ferri, Yun Il-Lok – Laborde, Delort.