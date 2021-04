Ligue 1 : Reims - OM, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Alors que Jordan Amavi et Hiroki Sakai, sont forfaits, Duje Caleta-Car, expulsé lors du match nul concédé face à Montpellier (3-3), le 10 avril, purge toujours sa suspension. Alvaro Gonzalez, suspendu au dernier match, fait lui son retour.

Les absents du côté de l'OM : Caleta-Car (suspendu), Amavi, Sakai (blessés).

Alvaro Gonzalez de retour

Alvaro Gonzalez Credit Photo - Icon Sport

Côté Rémois, Wout Faes et Moreto Cassama font leur retour de suspension tandis que Valon Berisha, qui ne rejouera plus cette saison en raison d'une blessure à un genou, Ghislain Konan et Mathieu Cafaro sont absents.

Les absents du côté de Reims : Berisha, Konan (genou), Cafaro (pied).

Reims : Rajkovic - Foket, Faes, Abdelhamid, De Smet - Cassama, Munetsi, Chavalerin (cap.) - Mbuku, Doumbia, Dia.

OM : Mandanda (cap.) - Lirola, Balerdi, Alvaro, Perrin, Nagatomo ou Luis Henrique - Kamara, Gueye, Thauvin - Payet, Milik.