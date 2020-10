Ligue des Champions : pourquoi vous devez suivre OM-Manchester City sur RMC Sport

Zapping But! Football Club OM : le debrief du mercato des Marseillais

Une constellations de stars, un entraîneur mythique et un grand nom du football anglais, RMC Sport n'attend plus que vous, mardi 27 octobre, pour une véritable soirée de gala en Ligue des Champions.

Sur la pelouse du stade Vélodrome, face à l'Olympique de Marseille, tous répondront présent. De Bruyne, Mahrez, Mendy et leur technicien Pep Guardiola, l'armada anglaise de Manchester City peut déjà mettre à mal l'OM dans sa quête de qualification. Battus par l'Olympiakos, il y a une semaine, les Phocéens n'ont plus droit à l'erreur et devront s'imposer face aux Citizens.

Emission spéciale, consultants de renoms, la rédaction de RMC Sport vous donne rendez-vous, mardi soir, pour un OM-Manchester City, un choc de la Ligue des Champions à suivre en direct