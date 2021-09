Lokomotiv - OM (1-1) : Guendouzi met un premier coup de pression à ses coéquipiers

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L'OM a été tout proche de réaliser un gros coup, hier, sur la pelouse du Lokomotiv Moscou. Ultra dominateurs pendant 90 minutes, ils avaient réussi à ouvrir le score sur un pénalty obtenu et transformé par Cengiz Ünder à la 56e. Mais une inattention à la dernière minute a permis aux Russes d'égaliser, contre le cours du jeu. Au final, le résultat nul (1-1) reste un bon résultat, même si le scénario laisse un goût amer.

Tellement amer que Mattéo Guendouzi a poussé un mini coup de gueule au micro de RMC au coup de sifflet final : « Ce soir, c’est un manque d’expérience de l'équipe, on n'a pas réussi à garder le ballon quand il le fallait, c'est une grosse déception. On n'a pas su gérer, il va falloir apprendre sinon on va se faire punir ». Ce qui est déjà arrivé quelques fois cette saison, notamment contre Bordeaux (2-2) ou à Nice (0-1), voire même à Montpellier (3-2) et Saint-Etienne (3-1), sans conséquence toutefois. Le fameux déséquilibre excusé par Jorge Sampaoli se paye encore très cher.

