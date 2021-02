OM : Longoria sort du silence et défend son bilan

Après la sortie fracassante d'André Villas-Boas, qui lui a valu sa mise à pied, la réaction de Pablo Longoria était attendu. Le directeur sportif a causé le courroux du Portugais en validant la venue de Ntcham et en actant le départ de Radonjic.

Avant la rencontre face au RC Lens, au micro de Téléfoot, Longoria a tenté de calmer la brouille avec André Villas-Boas : "C’est une période très difficile pour nous. Avec tout ce qu’il s’est passé samedi, hier avec le départ du coach. J’ai ma propre analyse, mais j’ai beaucoup de respect pour tous les coaches avec lesquels j’ai travaillé. Il a fait un bon travail à l’OM."

Puis, à la fin de son propos, il a défendu son bilan durant ce mercato : "Tout ce qu’il s’est passé avec les supporters, c’est une question difficile à gérer à l’intérieur, avec beaucoup d’émotions. On va chercher à bien préparer le match d’aujourd’hui qui est important, on doit continuer à travailler pour le futur. On a fait un bon mercato. C’est très important de penser au futur pour être à la hauteur des exigences de nos supporters parce que le club est au-dessus de tout." L'affaire est terminée.