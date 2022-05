Lorient - OM : Sampaoli donne des nouvelles des blessés et justifie la titularisation de Mandanda

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Les blessures

"Je partage votre inquiétude. Les joueurs ont joué beaucoup de matchs, il y a de la fatigue accumulée, on sort d’une rencontre intense contre le Feyenoord… La blessure de Bakambu semble la plus sérieuse de toutes, les autres on ne sait pas trop, on va devoir évaluer tout ça à notre retour à Marseille. C’est la fin de saison, ça se sent, on a peut-être un effectif un peu court en ce moment, mais on est contents de cette victoire. Milik et Harit ? J’espère les récupérer pour le prochain match, oui. On va voir dans la semaine qui pourra participer à ce match."

La victoire à Lorient

"Je suis satisfait de la forme, j’ai bien aimé la manière. L’équipe a joué 90 minutes au football, avec le ballon, tout le temps. Lorient n’a pas tiré une seule fois au but de Mandanda. La meilleure réponse après Feyenoord, c’était de jouer au football, on l’a fait, on a montré de la personnalité."

Mandanda

"Je pense que Steve Mandanda est très important pour nous en deux choses : dans les buts d’abord, et dans le groupe. Du fait de l’absence de Dimitri Payet jusqu’à la fin de la saison, on avait besoin de son leadership. Il commande sur le terrain, il assume le capitanat. Je suis satisfait de la saison de Pau Lopez, mais pour la raison que je viens d’évoquer, je souhaitais faire jouer Steve aujourd’hui."

Pour résumer Après la large victoire ce dimanche de son équipe sur la pelouse de Lorient (3-0), l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli, avait des choses à dire en conférence de presse d'après-match.

Fabien Chorlet

Rédacteur