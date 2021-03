ASSE, LOSC, OM : un autre que Galtier prend les devants pour l’après Garcia à l’OL !

Zapping But! Football Club OM : les joueurs en fin de contrat en 2021

C’est le sujet du moment du côté de l’OL : Rudi Garcia sera-t-il encore l’entraîneur la saison prochaine ? « La situation n’a pas évolué, on a pris la décision de ne pas s’engager avant la fin de la saison, a déclaré Jean-Michel Aulas hier, en marge de la prolongation de Marcelo jusqu'en 2023. Non pas pour vous embêter ou faire durer le suspense, mais parce qu’on pense que c’est la meilleure situation pour tout le monde. Ce que l’on a dans l’esprit, c’est d’aller le plus haut possible. »

« Qui peut refuser un club comme l'OL aujourd'hui ? »

Alors que Christophe Galtier semble favori pour remplacer Garcia à l’intersaison, le coach du LOSC voit un rival encombrant débouler de nulle part : Olivier Dall'Oglio. L’entraîneur du Stade Brestois n’est pas n’importe qui puisque Téléfoot annonçait il y a peu qu’il était le favori de Juninho pour l’après Garcia !

« Il faudra demander à Juninho. J'ai vu aussi cette information, a-t-il confié sur beIN SPORTS à propos de ces rumeurs. Je suis touché car c'est un grand joueur et j'ai beaucoup de respect pour des joueurs comme lui. C'est exceptionnel. Il est à la tête d'un grand club européen, avec Aulas. C'est un autre challenge, qui peut refuser un club comme l'OL aujourd'hui ? C'est autre chose, c'est d'autres objectifs avec des joueurs différents. » Dall'Oglio, réputé pour faire bien jouer ses équipes, dispose encore d’une année de contrat au SB29.