LOSC : Galtier a un étonnant favori au titre, un nouvel arrivant booste le club avant l'OM

Avant le début de la conférence de presse de Christophe Galtier, le LOSC a officialisé son nouveau partenariat avec New Balance, qui va booster tout le club nordiste en cette période de crise. Lille évoque en effet dans son communiqué « un partenariat d’envergure, le plus important jamais signé par le LOSC avec un équipementier », sans toutefois préciser la durée de ce nouveau bail, ni son montant.

Pour le choc de demain contre l’OM, le coach du LOSC a avoué avoir pris ses joueurs en aparté pour leur dire de ne pas relâcher l’étreinte dans la course au titre malgré l’élimination en Ligue Europa. « On était moins marqués par l'élimination que la défaite du match aller, ce qui m'avait étonné, a-t-il expliqué devant les médias. Il y a beaucoup de joueurs de Ligue 1 qui rêveraient d'être dans ce vestiaire, dans cette situation. Je leur ai dit que c'est une situation qui ne se présente pas souvent dans une carrière. J'ai parlé 25 minutes, j'ai attiré l'attention sur ce qu'ils étaient aujourd'hui et qu'on était dans une période charnière. Il faut être très fort mentalement, accepter tout ce qu'il va se passer dans l'équipe, accepter la concurrence. »

L'AS Monaco impressionne Galtier

Galtier en a profité pour évoquer la concurrence pour le titre avec une équipe qui garde la meilleure dynamique à l’heure actuelle : l’AS Monaco. « Il y a une équipe qui m'impressionne en ce moment : c'est Monaco, a-t-il poursuivi. Depuis le 1er janvier, ils sont sur une dynamique exceptionnelle et je pense que Monaco est au-dessus des trois autres équipes. »

« Depuis le changement d'entraîneur, le projet de jeu de l'OM est différent »

Lancé sur le niveau actuel de l’OM, l’entraîneur des Dogues reste sur ses gardes. « Depuis le changement d'entraîneur, le projet de jeu de l'OM est différent. Il y a une envie de faire les choses ensemble dans un moment difficile, a analysé Galtier. Ils sont beaucoup mieux qu'à un certain moment en terme de résultat et de jeu. Après avoir concédé l'ouverture du score, ils ont montré de la personnalité, du jeu et le nul est équitable. Ils renvoient une meilleure image qu'à un certain moment. Quant à moi, j’ai une réflexion (sur les récents résultats à domicile) et j'ai demandé à mon staff de mener une large réflexion face à ce genre d'adversaires. On ne peut pas jouer de la même manière contre Brest ou Strasbourg, on doit apporter des variantes. »

Alerte pour Sanches, Yilmaz attendu contre l'AS Monaco

Enfin, une fois n’est pas coutume, Galtier a attendu la fin de son intervention pour donner des nouvelles de son groupe pour ce choc de la 28e journée de L1. « Tout le monde est opérationnel pour Marseille hormis Burak. Zeki est opérationnel. Renato avait eu une alerte la veille de Strasbourg, des douleurs musculaires liées au match sur une de ses cuisses. Il va mieux, a-t-il concédé. On espère avoir Burak pour Monaco. »