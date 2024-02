LOSC : Létang fait le point sur l'avenir de Fonseca, courtisé par l'OM

Zapping But! Football Club

Courtisé l'été dernier par l'Olympique de Marseille, qui cherchait un successeur à Igor Tudor, Paulo Fonseca n'a pas débarqué sur le banc phocéen en raison de la volonté du LOSC de le garder. Resté donc sur le banc lillois cette saison, le technicien portugais arrive en fin de contrat en juin prochain avec le club nordiste.

"On fera le point avec Fonseca en fin de saison"

À la mi-temps du match entre le LOSC et Le Havre, Olivier Létang a été interrogé par Amazon Prime Vidéo sur le futur de son entraîneur. "On fera le point avec Paulo Fonseca et avec les joueurs en fonction de où on sera en fin de saison", a répondu le président des Dogues. Il maintient donc le flou autour de l'avenir de l'ancien coach de l'AS Roma, qui serait déjà sur la short-list des dirigeants marseillais pour l'après-Gattuso.

