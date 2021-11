LOSC, OL, Stade Rennais, AS Monaco : Pierre Ménès prend les 4 clubs pour taper sur l’OM

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Le LOSC a fait honneur à la Ligue 1 et son statut de champion de France en enregistrant deux victoires d’affilée en Ligue des champions pour la première fois de son histoire (en 43 matches). Avant de faire tomber le Séville FC et Salzburg, hier à Lille, le club nordiste n’avait gagné aucune de ses dix précédentes rencontres dans la compétition (3 nuls, 7 défaites).

« On a dit qu’on jouerait la C1 à 300 %. Ce que l’on fait, a résumé Jocelyn Gourvennec. Pour être là où on est, premiers du groupe avec huit points, c’est parce qu’on a fait beaucoup d’efforts. On fait honneur à la compétition et à la L1. Quand je vois le stade après la victoire, ce sont des moments très importants. Quand on est capables d’arracher des matches comme ça, on doit pouvoir le faire plus souvent. On parvient à avoir ce petit plus en C1. Mais il faudra encore une grosse bagarre à Wolfsburg. »

Pierre Ménès ne veut rien enlever au parcours du LOSC en C1 cette saison et se sert même de ce dernier mais aussi celui de l’OL, du Stade Rennais et de l’AS Monaco en Europe pour rappeler que l’OM est mal loti en Ligue Europa avant son match à Galatasaray jeudi (18h45). « Ce qui compte, c’est que Lille est en tête de son groupe avec ce premier succès à domicile en Ligue des Champions depuis 2006, le premier également au stade Pierre-Mauroy, a-t-il analysé sur son blog. Un état de fait qui confirme la bonne tenue des clubs français cette saison dans les compétitions européennes. À part l’OM qui est en ballotage plutôt défavorable, les quatre autres sont qualifiés ou bien placés pour le faire, ce qui n’a jamais été le cas ces dernières années. C’est rassurant et cela valide ce qu’on observe en Ligue 1 depuis le début de la saison. »

"Lille y est presque"



Belle performance du LOSC, qui a pris la tête du groupe après sa victoire face à Salzbourg.https://t.co/k2ysjzWMrQ — Pierre Ménès (@PierreMenes) November 23, 2021