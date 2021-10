LOSC - OM (2-0) : Sampaoli a une excuse toute trouvée après la défaite

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

En s'inclinant ce dimanche sur la pelouse du LOSC (2-0), l'Olympique de Marseille a enchaîné un quatrième match sans victoire toutes compétitions confondues. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur de l'OM, Jorge Sampaoli, a regretté que Lille ait joué bas et en contre.

"On a quand même dominé le jeu, on a eu beaucoup de pertes de balles. On savait que Lille attendait qu’on perde le ballon pour jouer en contre, c’est ce qu’il s’est passé ce soir. On n’a pas su garder le ballon. L’idée c’est de continuer à travailler, il faut repasser par le jeu pour gagner des matchs. C’est un championnat difficile, très physique. Il y a beaucoup d’équipes en France qui jouent bas et en contre. Il faut continuer à travailler, avoir la possession de balle et dominer nos adversaires comme on l’a fait."

⏱ 𝐅𝐈𝐍 𝐃𝐄 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇 | #LOSCOM 2️⃣-0️⃣



Nos Olympiens s'inclinent.



🏟 Prochain match contre le @FCLorient le 17/10, après la trêve internationale. pic.twitter.com/GtEkMxDPwF — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 3, 2021