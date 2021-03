LOSC - OM (2-0) : un affront de Villas-Boas aux Dogues lui revient en pleine figure !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Après le match nul concédé par l'Olympique de Marseille sur sa pelouse face à Lille (1-1), le 23 novembre dernier, l'entraîneur marseillais de l'époque, André Villas-Boas, avait critiqué Jonathan David pour défendre Dario Benedetto. "David a couté trois fois le prix de Benedetto et il ne marque pas non plus. Mais là, personne ne dit rien", s'était insurgé le technicien portugais.

David fait taire Villas-Boas

Jonathan David Credit Photo - Icon Sport

Plus de trois mois après cette déclaration de Villas-Boas, qui n'est désormais plus l'entraîneur de l'OM, l'attaquant canadien du LOSC a répondu de la meilleure des manières, en claquant un doublé lors de la victoire ce mercredi de son équipe face à Marseille (2-0), pour le compte de la 28e journée de Ligue 1.