LOSC - OM : les réactions de Tudor, Veretout, Rongier, Cabella et David

Igor Tudor (OM) : "Nous avons été les meilleurs mais c'était un match difficile qui n'a pas tourné en notre faveur. Le pénalty nous a coupé les jambes en début de seconde période. On n'a pas été assez dangereux devant. Ça semble difficile d'aller chercher la deuxième place. Nous ne sommes pas contents ce soir mais nous faisons une très bonne saison. Je suis désolé pour les joueurs, ce soir nous voulions gagner mais nous n'avons pas été assez bons."

Jordan Veretout (OM) : "Je pense qu’on fait une bonne première période dans l’ensemble, on les a mis en danger, on a des occasions, on peut mettre le deuxième avant la mi-temps. On rentre avec de mauvaises intentions en deuxième période, il nous rentré dedans, on perd des ballons bêtes, penalty. Ils ont remporté ce match, bravo à eux, nous on sait que ça va être difficile maintenant, mais on va se battre jusqu’au bout, on ne dépendait pas que de nous, on voulait gagner ces trois derniers matchs. On n'a pas montré un beau visage de Marseille, on s’est fait bouger, on mérite, ce qui nous arrive ce soir, il nous reste deux semaines pour finir sur deux victoires."

Rongier : "Cette défaite va certainement coûter cher"

Valentin Rongier (OM) : "Cette défaite va certainement coûter cher. Parce qu’on était venu ici pour gagner, mettre la pression sur Lens. On a failli ce soir, on est énervé, il faut qu’on voit ce qui n’a pas été, mais j’ai l’impression qu’on a perdu le contrôle du match, parce qu’on n’a pas été mis trop en danger en première période. Il nous a manqué un peu de tout. Je pense qu’on a manqué de mouvements sans ballon de courses, ce qui est sûr c’est qu’on prend ces deux buts sur deux pertes de balle, c’est regrettable. La deuxième place ? Ce n’est jamais fini tant que mathématiquement tout est possible, on y croira jusqu’au bout. Chaque défaite fait mal, mais c’est vrai qu’en fin de saison on espérait beaucoup mieux. Forcément on est déçu en tant que compétiteurs."

Rémy Cabella (LOSC) : "C’est un gros travail de l’équipe. Pendant une bonne heure, ils ont tenu face à Marseille, c’est compliqué, il faut féliciter tout le monde. Il nous reste deux matches, on sait ce qu’on veut, on va essayer d’accrocher cette Europe. On regarde devant, ça va être un beau combat, c’est comme ça qu’on aime jouer au football, avec toutes ces émotions."

Jonathan David (LOSC) : "22 buts c'est beaucoup, je suis content à chaque fois que je marque. Mais si on parle honnêtement, je devrais être à plus aujourd'hui. Mais on ne va pas être trop gourmand, 22 c'est déjà très bien et je vais essayer de marquer sur les deux matchs qu'il reste. La première mi-temps a été très difficile, mais je pense qu'en deuxième mi-temps on voulait mettre plus d'intensité, presser un peu plus. On est allés chercher ce pénalty très tôt, ça nous a aidé, relancé dans le match. Le public était derrière nous. Après on a continué à presser et on est allés chercher le deuxième but."

Propos retranscrits par RMC Sport.