LOSC - OM : Lille renverse Marseille, les enseignements dans la course à l’Europe

Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Alors qu’il menait à la pause grâce à l’ouverture du score de Jonathan Clauss (29e), l’Olympique de Marseille a été renversé ce dimanche par le LOSC (2-1), qui a décroché la victoire grâce à des buts de Jonathan David (49e s.p.) et Jonathan Bamba (72e). Voici les enseignements à retenir de ce résultat dans la course au titre et à l’Europe.

L'OM ne peut plus être champion...

Encore mathématiquement en course pour le titre avant le début de la 36e journée, les Olympiens ne peuvent plus être sacrés champions de France avec cette défaite puisqu’ils pointent à sept points du Paris Saint-Germain alors qu’il ne reste plus que deux journées à disputer.

... et la deuxième place s'éloigne

Avec ce revers, les hommes d’Igor Tudor restent troisièmes au classement et derrière le RC Lens, qui peut prendre cinq points d'avance sur les Phocéens en cas de victoire ce dimanche (17h05) contre Lorient.

Le LOSC consolide sa cinquième place

De leur côté, les Dogues sont assurés d’être cinquièmes à l’issue de la 36e journée avec cette victoire et comptent provisoirement quatre points d’avance sur le Stade Rennais, qui se déplacent ce dimanche (13h) sur la pelouse de l’AC Ajaccio. Pour rappel, celui qui finira à la cinquième place en fin de saison sera qualifié pour les barrages de la Ligue Europa Conférence.