LOSC - OM : nouveau coup dur pour les supporters marseillais

LOSC - OM se jouera sans supporters marseillais. Via un communiqué, le club nordiste a relayé ce vendredi l’interdiction pour les supporters olympiens de rejoindre Lille et Villeuneuve d’Ascq ainsi que l’accès au périmètre du stade Pierre Mauroy à la suite d’un arrêté ministériel et préfectoral.

Des décisions pas étonnantes au vu des débordements survenus dans les stades de Ligue 1 ces derniers temps. Pourvu pour nos beaux stades que les supporters de tous bords puissent revivre leur passion en toute sécurité rapidement.

🔴 Le ministère de l’intérieur et le préfet du Nord ont pris des arrêtés à destination des supporters marseillais pour l’organisation de la rencontre 🔽 — LOSC (@losclive) October 1, 2021