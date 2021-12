LOSC, OM, OL : Rudi Garcia en passe de retrouver un banc ?

Zapping But! Football Club OM - Lille : Le debrief

Après 19 journées, Fenerbahçe est 5e du championnat de Turquie. Un classement pas infamant qui a pourtant conduit ses dirigeants à renvoyer l'entraîneur, Vitor Pereira, peu avant Noël. La raison ? L'écart avec le leader, Trabzonspor, est de 17 points, si bien qu'à mi-saison, le championnat semble déjà perdu. Les Canaris se cherchent donc un nouveau technicien et ils veulent un nom bien connu du public.

Leur priorité se nomme Joachim Löw, ancien sélectionneur de l'Allemagne, champion du monde 2014. Mais d'autres noms apparaissent sur leur short-list, notamment ceux de Slaven Bilic, bien connu du public français depuis le Mondial 98, d'Ismail Kartal et… de Rudi Garcia ! Sans club depuis la fin de son expérience d'un an et demi à l'OL, le Français est actuellement consultant pour Canal+. Son nom a circulé à l'automne du côté de Manchester United, au moment du renvoi d'Ole Gunnar Solskjaer. Après ses passages ratés à Marseille et Lyon, la prochaine expérience de Garcia devrait le conduire à l'étranger. Par exemple à Fenerbahçe, où il retrouverait le Brésilien Luiz Gustavo, connu à l'OM ?

À la recherche d’un nouvel entraîneur, #Fenerbahçe fait le forcing pour essayer de convaincre #Löw, Seedorf ayant notamment décliné. Alors que Bilic et Kartal apparaissent comme les principales alternatives, le nom de #Garcia (ex-LOSC, OM ou encore OL) est aussi évoqué. #Mercato — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) December 25, 2021