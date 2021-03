LOSC - OM : Sampaoli, McCourt, Lille, Larguet avait beaucoup de choses à dire

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

C'est l'un de ses tous derniers matches sur le banc de touche de l'OM. Avant de tirer sa révérence et e retourner à la formation. Nasser Larguet était à l'instant face aux médias, à quelques heures seulement du match face au LOSC. Morceaux choisis et retranscrits par le compte twitter du Phocéen.

Sampaoli et McCourt

"Il est est prévu qu'on se voit tout à l'heure. C'est un plaisir de le voir et d'échanger avec lui. C'est important que le propriétaire vienne. C'est un moment fort. On verra notre discussion. Au sujet de Sampaoli, je serai à sa disposition dès qu'il sera ici pour échanger sur le groupe et sur mon poste de directeur du centre de formation. Si quelqu'un m'aiguille, je lui rends les clés et je retourne à mon poste de formation. L'ADN de l'OM, cela doit être un jeu porté vers l'avant, on le doit le mettre en place dès nos jeunes joueurs. Pour les pros, on verra nos échanges avec Sampaoli. Je vais discuter avec lui sur le cas des jeunes pros qui ne jouent pas, j'aimerais qu'ils soient à la disposition de la réserve pour l'aider à la maintenir."

Le match contre Lille

"C'est un super challenge pour nous pour rester au contact des équipes du haut, si on ramène un résultat positif avant notre match en retard contre Rennes, c'est que du bonus. On n'est pas à notre place. Quelque soit l'équipe qu'on joue il faut qu'on impose notre jeu."

Payet et Thauvin

"Il y a une complémentarité entre eux, je le vois à l'entrainement, il y a de la complicité, mais ça doit se concrétiser par des buts."