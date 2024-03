Mercato : André Ayew voulait revenir à l'OM mais...

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Huit ans et demi après son départ de l'Olympique de Marseille, André Ayew a fait son retour en Ligue 1, s'étant engagé jusqu'à la fin de la saison en faveur du Havre. Dans une interview accordée à L'Équipe, le Ghanéen a confié qu'il aurait voulu revenir à l'OM mais que le club phocéen ne l'a "jamais recontacté".

"Au début, dans ma tête, si je revenais en France, c'était à l'OM"

"Mon départ de Marseille a été très difficile à avaler. Ce n'était pas une période où je pensais quitter le club, mais il avait des soucis financiers et la majorité des joueurs clés ont dû partir. Au début, dans ma tête, si je revenais en France, c'était à l'OM. Mais l'OM ne m'a jamais recontacté", a déclaré l'ancien chouchou du Stade Vélodrome avant de justifier de nouveau sa signature au HAC. "J'étais libre, je voulais revenir en France pour repartir du bon pied. Les discussions avec Le Havre ont montré qu'ils avaient vraiment envie de moi, me voyaient dans leur projet. C'est aussi le club doyen en France, il a une histoire, et les gens ne savent pas ce que le HAC a commencé à mettre en place. Si je pouvais contribuer à le remettre en haut de la L1, pour moi ce serait pari gagné."

