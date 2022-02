Metz - OM : les 3 enseignements de la victoire des Olympiens

Zapping But! Football Club Le duel de la semaine

Deuxième but de Bakambu sous les couleurs olympiennes

Arrivé cet hiver sur les bords de la Canebière, Cédric Bakambu n’avait mis que trois minutes pour inscrire son premier but sous le maillot de l’OM. C’était lors de la victoire à Lens (2-0), le 22 janvier dernier. Muet lors des trois matchs qui ont suivi, l’attaquant congolais a retrouvé le chemin des filets ce dimanche face à Metz en marquant d’un tir à bout portant du pied droit (26e).

Milik a tout changé

Remplaçant au coup d’envoi, Arkadiusz Milik est entré en jeu à la 76e minute. Six minutes plus tard, l’attaquant polonais a offert la victoire à l’OM d’une retournée acrobatique du pied gauche de toute merveille (82e), inscrivant son sixième but lors de ses sept derniers matchs disputés.

L’OM creuse l’écart avec l’OGC Nice

Grâce à cette victoire, les hommes de Jorge Sampaoli consolident leur place de dauphin du Paris Saint-Germain et comptent désormais quatre points d’avance sur l’OGC Nice, troisième.

⏱94’ | #FCMOM 1️⃣-2️⃣



𝗖’𝗲𝘀𝘁 𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗲́ 𝗮̀ 𝗠𝗲𝘁𝘇 : +3️⃣ points pour nos Olympiens grâce à des réalisations de @Bakambu17 et d'@arekmilik9 ! 💪 pic.twitter.com/Sr4VBHjsIJ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 13, 2022