MHSC - OM (3-3) : Sampaoli est déjà entré dans la petite histoire du club !

Il s'en est fallu de peu pour que l'Olympique de Marseille ne revienne de la Mosson avec les trois points hier. Héroïques dans la dernière demi-heure, quand ils ont été réduits à dix après l'expulsion de Duje Caleta-Car, qu'ils ont trouvé les ressources pour reprendre l'avantage par Lucas Perrin, qu'ils ont vu Téji Savanier tirer sur le poteau puis Steve Mandanda réaliser une parade de Fenomeno, les Phocéens ont fini par craquer à la dernière seconde, surtout une magnifique action héraultaise conclue par Gaëtan Laborde.

Une première depuis 2001-02

Une fin amère qui plombe le club au classement (6e, il pourrait voir le RC Lens prendre trois points d'avance en cas de victoire sur Lorient) mais qui, surtout, lui fait signer sa pire série à l'extérieur depuis vingt ans. En effet, avec dix rencontres sans succès loin de ses bases, l'OM a égalé son pire total depuis 2001-02.

Jorge Sampaoli n'a pas participé qu'à deux de ses rencontres, le naufrage à Nice (0-3) et donc le nul à la Mosson. Plus largement, l'Olympique de Marseille n'a remporté qu'un seul de ses quatorze derniers déplacements toutes compétitions confondues, en Coupe de France à Auxerre (2-0). Il y a notamment eu l'humiliation en Coupe de France au Canet ou la défaite dans le Trophée des champions contre la danseuse des Qataris. Bref, cet OM est malade loin de ses bases et Sampaoli va avoir beaucoup de travail à faire pour le remettre sur pied !