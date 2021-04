Montpellier – OM (1-2) : à la mi-temps, Marseille remercie Milik et Gueye !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

L'OM a la 5e place de la L1 dans le viseur en cas de succès à Montpellier ce soir, alors que 3 points séparent les deux équipes. Jorge Sampaoli (Marseille) a opté pour un 3-4-3 avec le trio Florian Thauvin, Arkadiusz Milik et Dimitri Payet en attaque.

Mandanda surpris d'entrée, mais l'OM a fini très très fort !

Mais c'est le MHSC qui a été en action le premier avec l'ouverture du score d'Andy Delort dès la 27e seconde, sur un service en profondeur de Jordan Ferri. Un but validé par le VAR, sur lequel Steve Mandanda a clairement raté sa sortie. Sous une pluie diluvienne, l'OM a tenté de réagir mais sans vraiment inquiéter Jonas Omlin au grand dam d'un Jorge Sampaoli agacé devant son banc. Jnusqu'à un éclair de Milik, qui est allé trompé Omlin plein axe en éliminant Hilton, sur une ouverture de Kamara, juste avant la pause. Et dans le temps additionnel, Pape Gueye a ajouté un 2e but. L'OM est donc devant à la pause. Renversant !