Montpellier - OM (2-3) : les 3 chantiers de Sampaoli malgré la remontada

Zapping But! Football Club OM : le top 10 des joueurs les plus utilisés de la saison 2020-2021

Trouver le bon équilibre

Depuis le début de la saison, l’entraîneur olympien, Jorge Sampaoli, a mis en place un 3-3-3-1. Mais avec ce système de jeu porté vers l’avant, les joueurs de l’OM doivent encore trouver le bon équilibre défensif. En revanche, au niveau de l’animation offensive, Marseille a prouvé ce dimanche qu’il n’y avait pas de soucis à se faire.

Soigner les ressorties de balles

Pour construire son jeu, l’OM de Jorge Sampaoli repart de son but par des ressorties de balles au sol. Cela demande à Steve Mandanda et aux défenseurs phocéens de s’appliquer dans les relances. Ce qui reste encore à améliorer.

Combler l’absence de Milik

Victime d'une blessure à un genou qui l'avait privé de l’Euro 2020, Arkadiusz Milik n’effectuera son retour dans le groupe de l’OM que dans un mois et demi. En attendant, c’est Dimitri Payet qui occupe la pointe de l’attaque marseillaise comme c’était le cas ce dimanche face à Montpellier. Et force est de constater qu’en l’absence de l’attaquant polonais, l’OM manque de présence dans la surface pour réceptionner les centres et peser sur la défense adverse.

⏱️ 90+5 | #MHSCOM 2⃣-3⃣



𝐑𝐄𝐍𝐕𝐄𝐑𝐒𝐀𝐍𝐓𝐒 ! Que d'émotions pour ce premier match de @Ligue1UberEats Menés 2-0, nos Olympiens ont marqué trois fois pour s'imposer 🥰



🏟️ Rendez-vous à l'@orangeVelodrome pour la réception de Bordeaux, dimanche prochain. pic.twitter.com/UQlXg19EPI — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 8, 2021