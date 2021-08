Montpellier - OM (2-3) : Sampaoli insulte une supportrice et s'enflamme pour Messi au PSG

Zapping But! Football Club OM : les meilleures déclarations de l'année 2020

Mené au score à la pause (2-0), l'Olympique de Marseille s'est sublimé en seconde période pour renverser la situation ce dimanche face à Montpellier (3-2) en clôture de la première journée de Ligue 1. Mais au moment du deuxième but montpelliérain, l'entraîneur de l'OM, Jorge Sampaoli, a insulté une supportrice du MHSC, comme elle l'a raconté à Prime Video. "Sur le deuxième but, il n'a pas été content, il m'a insultée. Après je peux comprendre, on gagne 2-0, ils perdent, il m'a insultée. Ce n'est pas grave."

Par ailleurs, le technicien argentin s'est réjouit de la possible arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. "C'est spectaculaire ! Cela va apporter un plus à la Ligue 1 ! C'est le meilleur joueur du monde... Même si nous seront adversaires, c'est génial", a-t-il déclaré au micro de Prime Video après la victoire des siens à Montpellier.

Retournement de situation incroyable à la Mosson. 3 buts en 12 minutes et c’est bien l’@OM_Officiel qui conclut cette première journée avec une victoire contre @MontpellierHSC.#PrimeVideo #Football @Ligue1UberEats #MHSCOM pic.twitter.com/OnQovf3lxu — Prime Video Sport France (@PVSportFR) August 8, 2021