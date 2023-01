Montpellier - OM : Marseille s'impose à la Mosson et ne laisse pas le RC Lens et le PSG s'échapper

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

L'Olympique de Marseille a signé une quatrième victoire consécutive en championnat en s'imposant ce lundi sur le terrain de Montpellier (2-1). Nuno Tavares (47e) et Maxime Esteve contre son camp (61e) sont les deux buteurs marseillais tandis que Téji Savanier a réduit l'écart en fin de match pour le MHSC (90+1e, s.p.). Grâce à ces trois points, les hommes d'Igor Tudor consolident leur troisième place au classement et pointent désormais à quatre points du RC Lens, deuxième, et huit points du Paris Saint-Germain, leader.