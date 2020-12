Nîmes - OM (0-2) : un nouveau joueur va nécessiter l'expertise de Villas-Boas

Mardi soir, alors que l'OM célébrait la fin de sa série noire en Champions League suite à son succès sur l'Olympiakos (2-1), Michaël Cuisance agitait la twittosphère avec un énigmatique "LOL". De nombreux supporters y ont vu un tacle déguisé à André Villas-Boas, qui l'avait sorti en cours de match, et il a fallu que l'ancien joueur du Bayern Munich explique qu'il critiquait sa mauvaise prestation pour que les insultes cessent. Titularisé de nouveau hier à Nîmes (2-0), Cuisance a cependant été l'Olympien le moins en vue aux Costières.

Une performance jugée insuffisante à Nîmes

L'Equipe lui a délivré la note de 4, la plus faible pour les Marseillais, accompagnée du commentaire suivant : « Titularisé en position de meneur de jeu, il a beaucoup bougé et beaucoup trop reculé, descendant chercher des ballons très bas. Il a bien été dangereux sur une belle passe de Payet (27e) mais il a manqué le cadre. Insuffisant dans l’ensemble ».

André Villas-Boas, qui doit jongler depuis le début de la saison avec les méformes des uns et des autres, a un nouveau cas à régler. Mais après avoir réussi à remettre sur les rails (plus ou moins) Jordan Amavi, Dimitri Payet, Florian Thauvin et Dario Benedetto, nul doute que l'entraîneur portugais, très doué en psychologie, saura en faire de même avec l'ancien joueur du Bayern, qui accumule les matches, donc la fatigue, pour la première fois…