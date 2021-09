OGC Nice - OM : de la prison ferme requise pour un supporter niçois

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

La décision du tribunal sera rendue dans quelques jours, le 30 septembre. Mais on sait déjà que le supporter niçois, entré sur le terrain lors de la rencontre opposant l'OGC Nice à l'OM au mois d'août dernier, et qui avait porté un coup au milieu de terrain Dimitri Payet, risque gros. Le supporter en question a aujourd'hui reconnu les faits et a vu le procureur demander une lourde peine : un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis.

Ainsi qu'une interdiction de stade de cinq ans. Accusé de "violences volontaires en réunion", il risque théoriquement jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende. Verdict final le 30 septembre.