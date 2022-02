OGC Nice : Daniel Riolo fracasse les dirigeants et promet de balancer des dossiers avant l’OM !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Battu à domicile par Clermont hier en L1 (0-1), l’OGC Nice est dans l’œil du cyclone avant de recevoir l’OM mercredi en quarts de finale de la Coupe de France (21h15). Très critique envers le jeu minimaliste prôné par Christophe Galtier depuis son arrivée cet été sur le banc des Aiglons, Daniel Riolo a dézingué les dirigeants. Notamment Julien Fournier.

« Avec ces dirigeants-là et la mesquinerie de Julien Fournier, je m’aperçois que ce club n’est pas prêt pour le haut niveau. Lundi soir, je lirai les quelques messages envoyés par Rivère et Fournier à droite-à gauche à toutes les rédactions pour vous montrer en quoi ce club n’est pas prêt pour le haut niveau. »

Très énervé, ce même Riolo a commencé à donner quelques indices sur le contenu des messages en question. « Ils disent notamment qu’ils en veulent à RMC et qu’on est boycotté pour avoir été trop dur après Nice-Marseille, a-t-il poursuivi. Et pourquoi Rivère fait-il son mea culpa en public alors ? Ils ne racontent que de la me... tous autant qu’ils sont et n’assument pas leur décision. Ces dirigeants ne sont pas prêts du tout, surtout le supporter de l’OM qui dirige ce club (Fournier). Ils ne savent pas faire face à la critique et être confrontés à des médias. »

#RMClive Daniel riolo qui félicite Lille alors qu'ils ont ramassé une valise et critique Nice pour avoir éliminer le PSG 🤣🤣un vrai humoriste ce Daniel — Mr LeNoir (@MrLeNoi27610264) February 6, 2022