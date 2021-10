OGC Nice - OM (1-1) : un Marseillais plaide coupable et encense Pau Lopez

Zapping But! Football Club OM - Lille : Le debrief

Sur le banc lors des 4 derniers matchs, Alvaro Gonzalez était titulaire ce mercredi lors du match nul concédé par l'Olympique de Marseille face à l'OGC Nice (1-1), lors du match à rejouer de la troisième journée de Ligue 1. Mais le défenseur central espagnol était mécontent de sa prestation.

"Je ne suis pas content. Cela fait longtemps que je n'avais pas été titulaire, j'ai mal joué au début et je suis responsable sur le premier but. Cela a été difficile pour nous, pour moi, mais on a mieux fini la première période et on a été intéressants en seconde période, ils ont eu peu de situations. Le résultat n'est pas si mauvais pour nous. On gagne peu en ce moment, mais on a des adversaires difficiles et on a quand même eu des occasions face à la Lazio, Paris ou ce soir", a confié avec frustration l'ancien joueur de Villarreal avant de se montrer dithyrambique envers Pau Lopez. "Comme Steve Mandanda, Pau Lopez est un très bon gardien. J'avais déjà joué à ses côtés en Espagne il y a six ans (à l'Espanyol Barcelone), nous n'avons pas besoin de nous parler, on se comprend bien."

