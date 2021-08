OGC Nice - OM : Alvaro a fait pire que Payet avec les supporters niçois, les images sont édifiantes

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Alvaro Gonzalez a bien choisi son jour pour revenir à la compétition. Sur le banc lors des deux premières journées de L1, le défenseur central de l’OM a été l’un des premiers à venir défendre Dimitri Payet dans une ambiance devenue électrique suite au projectile reçu à Nice hier soir (1-0, match arrêté).

L’ancien stoppeur de Villarreal, comme souvent, a alors fait parler ses muscles plutôt que sa tête au soutien de son coéquipier marseillais. Dans les tribunes de l’Allianz Riviera, certains supporters de l’OGC Nice ont d’ailleurs failli être victimes de cette réaction sanguine.

Sur une séquence diffusée sur Twitter, on peut en effet voir un projectile envoyé violemment par ce même Gonzalez passer à vitesse grand V dans les travées du stade ! Un innocent aurait pu être touché... Et dire que l’altercation est partie d’une bouteille renvoyée maladroitement (et de très loin) par Payet...

J’ai faillit me faire assassiner @AlvaroGonzalez_ mon frère calmos pic.twitter.com/H2y20BBiVq — Tquerooo ☕️ (@tquero13) August 22, 2021