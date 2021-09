OGC Nice - OM : le lieu du match est connu !

Zapping But! Football Club OM - Lens: le débrief

Hier, La Provence annonçait que le futur stade accueillant le match entre l'OGC Nice et l'OM serait forcément celui d'un club de Ligue 1 car ce sont les seuls équipés de la goal line technology et de la VAR. Et qu'en outre, la rencontre ne devait pas se jouer dans la Ligue d'un des clubs, ni dans une voisine. La LFP a confirmé ces dires ce mercredi en annonçant que l'heureux élu était Troyes !

Le stade de l'Aube sera à huis clos pour cette affiche de la 3e journée, arrêtée après 76 minutes fin août, après que Dimitri Payet ait relancé dans les ultras niçois une bouteille qui venait de le frapper dans le dos. Des supporters des Aiglons avaient alors pénétré sur la pelouse pour en découdre. Après une heure d'attente, les Marseillais avaient refusé de reprendre la partie, la LFP décidant ensuite de la faire rejouer à huis clos sur terrain neutre.

Le stade ne devait appartenir ni à la ligue de la Méditerranée ni à une ligue voisine #OM #TeamOM #OGCNOMhttps://t.co/KsOk8Yq01K — La Provence OM (@OMLaProvence) September 29, 2021