OGC Nice - OM : le Maire de Nice constate et...attaque

Zapping But! Football Club OM : les meilleures déclarations de l'année 2020

Difficile de juger chaque propos tant ils sont nombreux. Et comme souvent, celui des politiques peut paraître décalé lorsqu'il s'agit de rencontres sportives. Car Christian Estrosi, le Maire de Nice, aura tout de même du mal à faire croire que les principaux instigateurs des incidents d'OGCN-OM sont des membres du club olympien.

Et pourtant. Voici ce qu'il a écrit sur twitter. "Si le comportement de certains supporters est inqualifiable, celui du président de l'OM l'a été aussi en tribune et celui de l'entraîneur sur le terrain. À cet égard, je veux saluer le comportement irréprochable des joueurs et de l'entraîneur de l'OGCN. Il appartient désormais aux instances nationales de prendre les décisions qui s'imposent. À chacun de les respecter."

La violence est toujours intolérable. Des sanctions doivent être prises par @LFPfr après avoir déterminé les responsabilités. Si le comportement de certains supporters est inqualifiable celui du président de l’OM l’a été aussi en tribune et celui de l’entraîneur sur le terrain. — Christian Estrosi (@cestrosi) August 23, 2021