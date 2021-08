Ligue 1

Le dernier match de la 3e journée de Ligue 1, entre l'OGC Nice et l'OM, a été arrêté à la suite de graves incidents provoqués par les supporters niçois. Résultat, et après plus d'une heure d'interruption, les joueurs de l'OM n'ont jamais repris. Ils devraient avoir match perdu.