OGC Nice - OM : les premières sanctions sont tombées !

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

L'OGC Nice recevait dimanche dernier l'Olympique de Marseille à l'Allianz Riviera, en clôture de la troisième journée de Ligue 1. Mais alors que les Niçois menaient 1-0 grâce à un but de Kasper Dolberg (49e), le derby du sud n'a pas pu aller à son terme en raison de débordements entre joueurs et supporters. Trois jours après ses graves incidents, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) se réunissait ce mercredi pour établir les premières sanctions. Elle a décidé que le match entre Nice et les Girondins de Bordeaux, programmé ce samedi (17h), allait se jouer à huis-clos et que le préparateur physique de l'OM, Pablo Fernandez, était suspendu de banc de touche, de vestiaires d'arbitres et de toutes fonctions officielles. Voici le communiqué de la LFP :

"Au regard des graves violences intervenues au cours de la rencontre OGC Nice – Olympique de Marseille (3ème journée de Ligue), la Commission de Discipline de la LFP décide de placer le dossier en instruction et prononce deux mesures à titre conservatoire :

- Match à huis-clos total sur l’Allianz Riviera pour la rencontre OGC Nice – FC Girondins de Bordeaux programmée le samedi 28 août 2021 à 17h.

- Suspension de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles de M. Pablo Fernandez, préparateur physique de l’Olympique de Marseille.

A l’issue de l’instruction qui sera rendue le mercredi 8 septembre prochain, la Commission de Discipline déterminera les décisions définitives à prendre concernant :

- Le comportement des supporters de l’OGC Nice et l’envahissement du terrain.

- Le comportement des acteurs du jeu sur la pelouse.

- Le sort de la rencontre.

Dans l’attente de ces décisions, le résultat du match n’est pas comptabilisé dans le classement de Ligue 1"

🚨 Trois jours après les incidents qui ont émaillé la fin de rencontre entre Nice et Marseille, la commission de discipline se réunit ce mercredi pour établir les sanctions.



Les toutes dernières infos sont à suivre en direct dans notre live 👇 — RMC Sport (@RMCsport) August 25, 2021