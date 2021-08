OGC Nice - OM : Longoria fou de rage, ses mots chocs après les incidents

Zapping But! Football Club OM : le top 10 des joueurs les plus utilisés de la saison 2020-2021

Les propos du président de l'OM, Pablo Longoria, sont à écouter ci-dessous. Pour la retranscription, voici celle qui a été proposée par le site Le Phocéen.

"La Ligue a décidé de reprendre le match. Nous avons décidé, pour a sécurité de nos joueurs qui ont été agressés, avec un envahissement du terrain, de ne pas reprendre car la sécurité de nos joueurs n'est pas garantie. C'est déjà la deuxième fois, on a vécu ça à Montpellier. On a décidé de continuer là-bas. Ce qu'il s'est passé aujourd'hui est complètement inacceptable. On doit faire un précédent pour le football français."

"L'arbitre était avec nous, il a confirmé à Jorge Sampaoli et moi-même que la sécurité n'était pas garantie et que sa décision était d'arrêter le match. La Ligue a décidé, pour une question d'ordre public, de faire reprendre le match. Ce n'est pas acceptable pour nous. On a décidé de ne pas reprendre et de rentrer à Marseille."

Les mots du président 𝗣𝗮𝗯𝗹𝗼 𝗟𝗼𝗻𝗴𝗼𝗿𝗶𝗮 suite aux incidents survenus ce soir à l'Allianz Riviera. #OGCNOM pic.twitter.com/DqyVtWXQJp — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 22, 2021