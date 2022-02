OGC Nice – OM : Marseille humilié, Ménès et Riolo cartonnent Jorge Sampaoli

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille : La question de la semaine

L’OGC Nice a donné une leçon de football à l’OM en quart de finale de la Coupe de France. Les Marseillais n’ont pas montré leur meilleur visage et Jorge Sampaoli n’a pas su trouver de solution pour faire réagir ses joueurs.

Une composition douteuse

Sur son blog “Pierrot Le Foot“, Pierre Ménès n’a pas été tendre envers le choix de composition du coach argentin de l’OM : « Je n’étais déjà pas fou de la compo de départ de Sampaoli mais elle s’est avérée au fil des minutes très inefficace. Tu sais que les Niçois ont du mal à faire le jeu et tu ne les contraries pas ? (…) Et puis bon, tu as une attaque qui a super bien fonctionné face à Angers et tu remets Milik seul pointe, alors que tu sais que le Polonais seul devant n’arrive pas à s’exprimer (…) Tout a donc rigolé pour les joueurs de Galtier, mais quand tu te trompes à ce point dans ton organisation de départ, a fortiori face à de bons joueurs, tu es sévèrement puni ».

Sur RMC, Daniel Riolo a également critiqué les choix de Jorge Sampaoli : « Ce soir c’est difficile de ne pas critiquer Sampaoli. On ne peut pas ne pas lui demander pourquoi il met Saliba là. Je n’arrive pas à comprendre. Cette année, quand il déconne, c’est souvent avec ses côtés. Il est allé prendre Kolasinac, il ne le fait pas jouer. Saliba arrière droit, tu n’es pas obligé de le faire. Remets-le dans l’axe. Quand t’as pas Kamara, c’est toujours un problème. Et après on arrive au débat classique : quand tu gagnes Milik, tu perds Payet. Sampaoli a du mal avec ça, il a du mal à trouver la bonne formule. Je ne comprends pas pourquoi il a remis Payet sur le côté puisqu’à chaque fois qu’il y est, il me semble perdu. Ce soir c’était exaspérant, les choix de Sampaoli ne m’ont pas plu ».

🎙 @DanielRiolo : "Le football, c'est des vases communicants. (...) Quand t'as pas Kamara, c'est toujours un problème. Et après, on arrive au débat classique : quand tu gagnes Milik, tu perds Payet. Sampaoli a du mal avec ça, il a du mal à trouver la bonne formule." #rmclive pic.twitter.com/RavlEH8oFF — After Foot RMC (@AfterRMC) February 9, 2022