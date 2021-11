OGC Nice, OM : un dirigeant niçois ne digère toujours pas les sanctions

Zapping But! Football Club

Tout roule à l'OGC Nice. Et si la récente défaite face à Montpellier est venue gâcher l'ensemble, personne, au sein du club, n'oublie la très bonne troisième place au classement occupée actuellement par les joueurs de Christophe Galtier. Club du présent, et d'avenir, l'OGC Nice se fait parfois remarquer pour des raisons extra-sportives, comme ce fut le cas au cours de l'été avec les graves incidents survenus lors du match contre l'OM.

Un dossier compliqué à gérer et qui a également pénalisé le club, les Niçois perdant un point au classement et devant rejouer le match sur terrain neutre. Julien Fournier, passé par l'OM et aujourd'hui directeur du football au sein du club azuréen, n'a toujours pas digéré les sanctions. La preuve avec ses propos accordés au quotidien l'Equipe.

"Ma réponse sur ce dossier va être très personnelle. Elle n'engage ni le club, ni le staff, ni l'équipe, mais pour moi ce n'est pas derrière. Je l'ai toujours là (il montre sa gorge)... Ça partira à la fin de la saison si on n'a pas de regrets. Ce que je veux dire, c'est qu'entre la réalité de ce qui s'est passé (la rencontre a été arrêtée à la 75e minute, à 1-0 pour Nice) et ce qu'il y a aujourd'hui (le match rejoué s'est achevé sur un score de 1-1 et Nice s'est vu retirer un point), il y a un gros écart, de trois points. Comptablement, c'est du passé. Mais je n'ai pas digéré."