OL – MHSC (1-2) : Pierre Ménès a 4 explications au coup d'arrêt des Gones

Sur son blog, Pierre Ménès est revenu sur la défaite de l'OL contre Montpellier (1-2) samedi soir au Groupama Stadium. Un revers qui ne souffre d'aucune contestation tant le club héraultais a rendu une copie probante du côté de Décines.

La tactique de Montpellier et le jour sans de Memphis

Pour le consultant du CFC, ce coup d'arrêt rhodanien s'explique par deux facteurs : les choix de Michel Der Zakarian et le mauvais soir de Memphis Depay. « Montpellier a quand même attaqué le match avec cinq joueurs à vocation offensive et un bon coup tactique de mettre Mavididi sur Dubois et Laborde sur Cornet. Couper les ailes des Lyonnais les a empêchés de développer leur jeu, tout comme le match raté de Memphis le jour de son anniversaire. Je défends cette thèse depuis des semaines : c’est Memphis qui « fait » l’OL sur le plan offensif. Et quand il n’est pas bien, Kadewere et Toko-Ekambi baissent clairement de niveau », a-t-il analysé.

Le milieu en dessous et l'erreur de Lopes

Autres points mis en exergue : l'absence de créativité au milieu et l'erreur d'appréciation d'Anthony Lopes sur le second but. « Paqueta puis Guimaraes et Aouar n’ont pas été performants et le trio devant n’était pas dans un bon jour. Et sur un coup-franc héraultais, Lopes a de façon incompréhensible, repoussé la frappe non cadrée de Savanier sur Dubois puis sur Wahi, qui n’a plus eu qu’à pousser le ballon au fond pour inscrire son troisième but de la saison ». Au final, c'est une défaite pour Lyon et un vrai coup d'arrêt dans la course au titre.