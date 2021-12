OL - OM : Cardoze accuse violemment les Gones et la commission de discipline !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Scène surréaliste ce soir à Paris ! Le directeur de la communication de l'OM, Jacques Cardoze, s'est présenté devant les locaux de la LFP pour critiquer la commission de discipline qui est réunie afin de trancher les événements de l'Olympico et qui n'a pas trouvé bon de convoquer les dirigeants marseillais, comme si la cause était entendue. Il a prononcé un discours des plus accusateurs !

« Aucun dirigeant de l’OM n’a été invité à s’exprimer devant cette commission de discipline. Nous n’avons reçu aucune convocation. Nous estimons que cette commission de discipline aujourd’hui est illégitime, qu’il s’agit là d’une parodie de justice. Les faits dont on parle sont extrêmement graves. Jamais un match n’avait été arrêté après quatre minutes de jeu et voilà qu’une des deux parties n’est pas invitée à s’exprimer devant cette commission. Est-ce que vous connaissez une cours de justice au monde qui convoque le responsable mais pas la victime ? Qui donne plus de poids à la parole du responsable et pas à celle de la victime. »

« Dans le report de synthèse qui est arrivé vendredi dernier à Lyon et seulement hier après-midi à Marseille, on a fait disparaître beaucoup de choses. Par exemple, l’état de santé de Dimitri Payet est contenu en quatre petites lignes. Alors que le rapport fait douze pages. Les Lyonnais ont essayé de minimiser des événements, comme l’absence des filets derrière le but. C’est une honte pour le football français. Nous ne reconnaissons pas cette commission de discipline. Le président Longoria était dans un hôtel parisien aujourd’hui en attendant un appel de la commission. »

💬 « C'est une honte pour le football français »



La réaction de Jacques Cardoze, directeur de la communication de l'OM dans @lequipedegreg#EDG pic.twitter.com/cUFFqA1lb3 — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) December 8, 2021